Названы пять самых ярких концепт-каров Maserati, которым не дали шанса

История Maserati — это не только легендарные серийные модели, но и коллекция концептов, так и не дошедших до конвейера. Эти смелые прототипы могли переписать судьбу марки, но остались лишь яркими страницами её летописи. Портал 110km.ru вспомнил самые впечатляющие из них.

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В 1972 году Джорджетто Джуджаро ошеломил Женеву футуристическим Maserati Boomerang. Его клиновидный силуэт и уникальная приборная панель опережали время. В основе автомобиля была доработанная платформа Maserati Bora, под капотом стоял 4,7-литровый V8 мощностью 310 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Но серийные планы так и не осуществились.

На рубеже 90-х годов под руководством Алехандро де Томазо появился Maserati Chubasco. Марчелло Гандини нарисовал дерзкий суперкар, задуманный как флагман для борьбы с лучшими. Но после прихода Fiat проект сочли слишком рискованным. Его ДНК позже воплотилась в Barchetta и De Tomaso Guara.

В 2001 году Maserati совместно с Italdesign и Sparco представила в Женеве 320S. Это был облегчённый, аэродинамический трековый автомобиль-«зверь», построенный на базе 3200 GT. Под капотом машины был 3,2-литровый турбированный V8 мощностью 365 «лошадей», шестиступенчатая механика, доработанная подвеска и увеличенные тормоза. Но проект так и остался единственным экземпляром.

© Maserati S.p.A.

Особняком стоит Maserati Barchetta Stradale (1992-93). Эта дорожная версия гоночного прототипа весила всего 775 килограммов. Двухтурбинный двухлитровый V6 выдавал 315 «лошадей», разгоняя машину до 100 километров в час за 4,5 секунды. Это была самая быстрая дорожная Maserati своего времени. Но в серию пошел только гоночный вариант, а Stradale осталась уникальным образцом.

В 2005 году дизайн-ателье Pininfarina отметила 75-летие шедевром — Maserati Birdcage 75th. На шасси MC12 GT1 стоял 700-сильный V12 от Ferrari, агрегатированный с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Главной сенсацией стал огромный прозрачный колпак и космический интерьер. Концепт стал звездой автосалонов, но остался лишь великолепной демонстрацией инженерных и дизайнерских возможностей.