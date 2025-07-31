Эксперт Виноградов подсказал, какие кроссоверы можно купить вместо китайского

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Рынок практически полностью захвачен китайскими брендами. Неудивительно, ведь остальные производители ушли. Но даже в такой ситуации к нам продолжают поступать новые машины некитайских брендов.

И далеко не всегда их ценники переваливают за пять миллионов. В нашей подборке – шесть новых кроссоверов от привычных марок, цена которых не превышает 3,5 млн рублей.

Toyota Corolla Cross

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross поставляется к нам из Китая. Длина автомобиля достигает четырех с половиной метров. Привод – только передний. Под капотом установлен 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 169 л.с.

Типичный «тойотовский» интерьер разбавляют вставки и обивка из коричневой кожи.

Работает мотор в паре с вариатором. Для своих габаритов у него неплохой салон и багажник. Но смущает маленький объем топливного бака – всего 47 литров.

Цены на Короллу Кросс стартуют от 2,5 млн рублей. Самые дорогие Toyota Corolla Cross стоят 3,5 млн рублей.

Skoda Kamiq

Переднеприводный кроссовер Skoda Kamiq обладает схожими с Тойотой габаритами. При этом салон и багажник у него даже больше. К нам везут машины для китайского рынка, и они имеют мало общего с европейским Камиком.

Китайский вариант построен на платформе PQ34, ведущей родословную еще с четвертого Гольфа. Слабым место можно назвать двигатель. Под капотом стоит безальтернативный атмосферный мотор объемом полтора литра и мощностью 109 л.с. Работает мотор вместе с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Классические приборы в кроссовере сегодня видеть уже непривычно.

Цены на Skoda Kamiq лежат в диапазоне от 2,6 млн до 3 млн рублей.

Kia Seltos

Kia Seltos нам прекрасно знаком. Сейчас в Россию везут обновленные машины. Причем на рынке есть как китайские версии, так и автомобили для корейского рынка.

На выбор предлагается три двигателя. Базовый 1.5 развивает 115 л.с. и работает вместе с вариатором. Также на рынке есть версии с турбомотором 1.4 и роботом. Машины с китайского рынка – исключительно переднеприводные.

Интерьер Kia Seltos покажется знакомым, если не считать шайбы селектора коробки передач.

Если хочется Seltos со всеми ведущими колесами, надо выбирать корейские автомобили. Под капотом у них 2,0-литровый атмосферник мощностью 149 л.с. и вариатор – хорошо знакомая нам комбинация.

Цены начинаются с 2,5 млн рублей, а полноприводные Селтосы обойдутся в 3,6 млн рублей.

Solaris HC

Solaris HC – это не что иное, как Hyundai Creta второго поколения, сборка которой возобновилась в прошлом году под новым брендом. Отсюда и название модели (HC – Hyundai Creta).

Покупателям предлагается только один тип двигателя – бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра. Правда, в двух вариантах мощности. С передним приводом двигатель выдает 123 л.с., а со всеми ведущими колесами – 121 л.с.

Уже у дилеров многие меняют эмблемы Solaris на привычные Hyundai.

Коробка передач – либо 6-ступенчатая механика, либо автомат с таким же числом передач.

Базовый автомобиль с передним приводом и механической коробкой обойдется в 2 млн рублей. Топовая же версия с полным приводом и автоматом будет немного дороже 3 млн рублей.

Peugeot 2008

Есть возможность купить и Peugeot 2008 второго поколения. Как не трудно догадаться, это тоже автомобили китайской сборки. Peugeot 2008 построен на новой модульной платформе CMP.

Полноприводных версий у 2008-го нет в принципе. Нет и выбора двигателя. Под капотом установлен трехцилиндровый турбомотор объемом 1,2 л и мощностью 136 л.с.

Работает этот двигатель в паре с 6-ступенчатым роботом.

По уже сложившейся традиции щиток приборов Peugeot 2008 расположен над рулевым колесом.

Цены на кроссовер длиной 4,3 метра начинаются с 2,5 млн рублей. Самые дорогие Peugeot 2008 стоят 3 миллиона.

KGM Tivoli

Недавно вернувшийся официально (правда, с оговорками) бренд SsangYong теперь называется KGM. В его гамме также есть кроссовер, который даже в топовом исполнении укладывается в заветные 3,5 млн рублей.

Это компактный кроссовер Tivoli. Привод – только передний: все ведущие колеса появляются на следующей модели Korando.

отличие от уже привычных китайских кроссоверов в Tivoli много физических клавиш.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с., работающий вместе с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

С такой силовой установкой легкий и компактный кроссовер обладает мощной динамикой, сравнимой с тем же Geely Coolray.

Цены стартуют с отметки в 2,84 млн рублей. А самый дорогой KGM Tivoli обойдется в 3,4 миллиона.