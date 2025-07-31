Жара стала причиной массовых поломок автомобилей

Из-за жаркой погоды в Новосибирской области вырос спрос на заправку автомобильных кондиционеров. И водители, желающие сэкономить деньги, нередко прибегают к услугам нелегальных заправщиков хладагентом за условные 200-300 рублей, что в итоге приводит к поломке автомобиля.

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«Такая «экономия» грозит серьезными последствиями: разрушением компрессора, риском возгорания из-за использования пропана вместо фреона, а также вредит экологии в целом», – предупреждают автомобилистов специалисты департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В связи с этим специалисты департамента совместно с представителями ГАИ, сотрудниками УВД РФ и прокуратуры города начали проводить рейды по пунктам незаконной заправки автомобильных кондиционеров. Поводом стали участившиеся жалобы автовладельцев на выход из строя климатических систем после кустарного ремонта.

Чтобы не «попасть» на дорогой ремонт необходимо обращаться в сертифицированные сервисы, которые проводят полный цикл работ.

Прокуратура намерена проверить законность использования баллонов под давлением, соблюдение экологических требований и наличие лицензий у мастеров.

Добавим, в Новосибирской области в последний день июля ожидается резкая смена погодных условий. По информации спасателей, на регион обрушится сильный ветер и грозы.