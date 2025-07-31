АвтоВАЗ разъяснил, почему базовая Lada Iskra идет без кондиционера

После того, как АвтоВАЗ объявил комплектации Lada Iskra, многие задались вопросом, почему в "базе" нет кондиционера, но есть датчики давления в шинах, дождя и света. На этот вопрос в блиц-интервью "Лада Клубу" ответил Виталий Логинов, главный инженер Lada Iskra.

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"Мы проанализировали рынок, и увидели, что не все потребители пользуются кондиционером. Есть регионы, например, с холодным климатом - кондиционер там не нужен", - рассказал специалист, добавив, что датчики дождя, света и давления в колёсах - опции, которые нужны в любом регионе, поэтому они установлены на "Искре" по умолчанию.

Также Виталий Логинов сообщил, что АвтоВАЗ ведёт разработку климат-контроля. В зависимости от запросов рынка он будет устанавливаться на модели, в том числе на Lada Iskra.

Продажи Lada Iskra начались в России 20 июля. Модель представлена седаном, универсалом и его кросс-версией по цене от 1,25 до 1,8 млн рублей. Купить "Лада Искра" можно с 90-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП или с мотором на 106 л.с., который агрегатируется либо 6-скоростной "механикой", либо вариатором.

Ранее стало известно, что Lada Iskra получит 120-сильный двигатель разработки АвтоВАЗа.