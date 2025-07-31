В Калининграде будут собирать китайский кроссовер Soueast S09

Soueast S09 – это крупный кроссовер с размерами 4858 × 1925 × 1780 мм. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый мотор мощностью 197 лошадиных сил. В зависимости от комплектации машина оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-диапазонным «автоматом».

Пока что кроссовер привозится в Россию из Китая. Его стоимость варьируется от 3,89 до 4,09 млн рублей, сообщает издание «Китайские автомобили».

В настоящее время на заводе «Автотор» осуществляется крупноузловая сборка автомобилей BAIC и Kaiyi.

Напомним, что эксперт Виноградов назвал плюсы и минусы подержанного Renault Logan. В России под запрет попали китайские грузовики четырех марок.