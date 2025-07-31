В РФ Bentley с пробегом можно купить по цене китайского кроссовера

Люксовые подержанные машины Maserati и Bentley в России продают менее чем за 2 млн рублей, что сопоставимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Авто.ру».

© Газета.Ru

«По состоянию на конец июля 2025 года самыми доступными люксовыми автомобилями стали Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT. Их возможно приобрести меньше чем за 2 миллиона рублей», - рассказали в «Авто.ру».

Отмечается, что за 1,45 млн рублей можно купить Maserati 2007 года выпуска, а за 1,4 млн - Bentley 2007 года выпуска.

В России по итогам первых 6 месяцев 2025 года было продано 1245 люксовых автомобилей с пробегом, что на 18% больше, чем за такой же период 2024 года.

Тройку моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам 6 месяцев нынешнего года образуют Bentley Continental GT (201 шт.), Lamborghini Urus (148 шт.) и Bentley Bentayga (120 шт.).

В июне россияне купили 231 подержанный автомобиль люксовых марок. Это на 12% больше, чем в том же месяце прошлого года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.