Tesla Model X заняла первое место в тестировании системы ADAS

На трассе Tesla Model 3 и X успешно прошли пять из шести сценариев. При этом Mercedes C-Class и Zeekr 001 не справились ни с одним. Китайский Avatr 12 превзошел многие бренды, а Xiaomi SU7 показал довольно скромные результаты.

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В городе Model X снова лидировала, но Toyota bZ3X и Luxeed R7 также проявили себя хорошо. Немецкие марки и некоторые местные бренды испытывали трудности с базовыми маневрами. Некоторые системы не распознавали манекен ребенка.

Исследование показало, что ADAS – это «умные помощники», а не автопилоты. Tesla остается лидером, но китайские компании активно развиваются. При выборе авто важно учитывать не только двигатель, но и интеллектуальные возможности машины, которые могут стать решающими для безопасности.

Напомним, что эксперт Виноградов назвал плюсы и минусы подержанного Renault Logan. В Калининграде будут собирать китайский кроссовер Soueast S09.