Автомобили BAW подорожают на полмиллиона рублей

Это приведет к увеличению затрат. Вырастет размер утилизационного сбора, который теперь необходимо будет платить в коммерческом размере. Это повысит стоимость авто примерно на 500 тысяч рублей.

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Минивэн MPV будет продаваться по цене от 3,1 млн рублей. Он доступен в двух версиях с одинаковыми характеристиками: двигателем объемом 2 литра и мощностью 144 л.с., а также 5-ступенчатой «механики». Привод – задний.

Внедорожник 212 будет стоить от 3,89 миллиона. Он оснащен турбомотором объемом 2 литра и мощностью 238 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод также полный. На авто предоставляется гарантия на пять лет или 150 тысяч км пробега.

Напомним, что Tesla Model X заняла первое место в тестировании системы ADAS. В Калининграде будут собирать китайский кроссовер Soueast S09.