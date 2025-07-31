В РФ начали закрываться дилеры: где теперь ремонтировать китайские авто

Все чаще представители станций технического обслуживания отказываются от обслуживания китайских машин. По мнению портала "Автовзгляд", это связано с несколькими факторами: сложностью технической документации, дефицитом оригинальных запчастей и особенностями конструкции.

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Мастера автосервисов отмечают, что процесс ремонта машин из Поднебесной требует значительных временных и финансовых затрат, что делает его экономически нецелесообразным. В качестве альтернативы они зачастую советуют обращаться к официальным дилерам, которые, гораздо охотнее берутся за подобную работу.

Однако стоит отметить, что количество таких автосалонов сокращается, и эта тенденция, вероятно, продолжится.

Согласно последним данным, за второй квартал текущего года отечественный автомобильный рынок потерял 183 дилерских контракта. В частности, компания "Ключавто" сократила количество своих салонов втрое.

Как было неоднократно отмечено, проблемы, с которыми сталкиваются дилеры и автопроизводители, воспринимаются россиянами с определённой долей иронии, нежели с сочувствием. Однако у этой ситуации есть и обратная сторона медали.

Теперь сотни тысяч новых китайских автомобилей, которые продавались без гарантии и обслуживания, станут тяжелым бременем для их владельцев.

Раньше представительства известных компаний уделяли особое внимание потребностям клиентов и упрощали эксплуатацию машин. Но теперь, когда поддержка дистрибьютора отсутствует, владельцы рискуют столкнуться с необходимостью решать проблемы самостоятельно. Это касается отсутствия запчастей, квалифицированных специалистов и технической документации.

В условиях нарастающей тенденции к уходу дилеров с рынка у большинства владельцев возникает закономерный вопрос: где им теперь обслуживать свой автомобиль. Ответа на него пока нет.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что будет с ценами на новые автомобили к концу года.