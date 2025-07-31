Компания Changan объявила о старте производства модернизированного Lamore

Компания Changan объявила о старте производства на родине модернизированного седана. Модели подправили внешность, салон же полностью перекроили. На домашнем рынке четырехдверка все так же будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

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Крупный седан Changan Lamore стартовал в Китае в 2023 году. В 2024-м модель на родине переименовали – там она превратилась в Changan Eado следующего, третьего по счету поколения (но прежний Eado там остался в строю). Весной года нынешнего четырехдверку в Китае модернизировали: ей слегка изменили внешность и отрядили более мощный турбомотор. А сегодня компания Changan сообщила о старте производства еще раз доработанного седана, вот только теперь переделок намного больше. В Поднебесной такая модель официально объявлена Changan Eado уже четвертой генерации, хотя это все же рестайлинг.

Нынешняя модернизация принесла Changan Eado/Lamore новую головную оптику: в фарах появились горизонтальные и скошенные вертикальные LED-полоски. Вдобавок светотехнику объединяет светящаяся же плашка с расположенной на ней эмблемой марки, которая тоже получила подсветку (у дореформенного седана логотип находится ниже). Четырехдверка сохранила безрамочную радиаторную решетку, при этом красующиеся на ней пластины в цвет кузова стали чуть крупнее. В переднем бампере теперь есть «жабры», а задний бампер – новый, с другими хромированными накладками.

Обычные ручки дверей вместо выдвижных и монофонарь Eado/Lamore обрел в Китае еще весной. Однако у представленного сегодня седана единая плашка задних фонарей имеет другую, почти прямоугольную форму, плюс заменили диодную начинку. Наконец, на крышке багажника может быть установлен выдвижной спойлер.

Длина «четвертого» Changan Eado для Китая равна 4785 мм, что на 15 мм больше по сравнению с предшественником. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колесная база – 2765 мм.

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Вместо узкого приборного экрана установили более крупный дисплей, вдобавок он расположен ближе к водителю (у дореформенной модели приборка стоит вплотную к лобовому стеклу). А на смену вертикальному планшету мультимедиа пришел тачскрин привычного формата. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и новый селектор коробки.

Как уже упоминалось выше, весной Eado/Lamore начали оснащать другим мотором, этот же двигатель перешел и на преобразившуюся модель. Турбочетверка 1.5 имеет новую систему непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Двигатель выдает 192 л.с. и 310 Нм (отдача прежнего мотора 1.5T – 170 л.с. и 260 Нм), он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Китайцам все так же будет доступен и подзаряжаемый гибрид с установкой на базе атмосферника 1.5: такой седан имеет электромотор мощностью 190 или 215 л.с.

На домашний рынок рестайлинговый Changan Eado/Lamore должен выйти до конца текущего года. Что же касается России, то у нас представлена самая первая версия седана. Российским клиентам Changan Lamore сегодня доступен в единственной комплектации, цена модели 2024 года выпуска без учета акций – 2 869 900 рублей.

У нас продают и «истинную» четырехдверку Changan Eado. Она носит «фамилию» Plus, эта модель компактнее (длина – 4730 мм, колесная база – 2700 мм), под капотом установлен турбомотор 1.4, цена – от 2 439 900 рублей (без учета акций, 2024 г.в.).