Павловский автобусный завод представил новую модель CITYMAX 8

Вместимость автобуса составляет 32 пассажира, включая 21 кресло (все они размещены по ходу движения, что беспечивает максимально комфортные условия). Дополнительно предусмотрены ещё три мягких откидных сиденья.

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CITYMAX 8 отличается широкой двухстворчатой дверью, а также наличием низкопольной накопительной площадки по центру салона. При этом модель оснащена пневматической задней подвеской, что повышает плавность хода.

В движение машину приводит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., с которым работает 6-ступенчатая коробка передач. Тормозная система – пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах.

Новинка оснащен антиблокировочной и антипробуксовочной системами, а её салон отделан долговечными композитными материалами. Новой моделью завод ПАЗ дополнит существующую линейку автобусов.

В продаже появились «полнокомплектные» фургоны, комби и автобусы «Газель». «Полнокомплектными» стали заднеприводные варианты «Газели Next», «Газели NN» и «Соболя NN».