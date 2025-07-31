Павловский автобусный завод представил новую модель CITYMAX 8

Quto.ru

Вместимость автобуса составляет 32 пассажира, включая 21 кресло (все они размещены по ходу движения, что беспечивает максимально комфортные условия). Дополнительно предусмотрены ещё три мягких откидных сиденья.

Павловский автобусный завод представил новую модель CITYMAX 8
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CITYMAX 8 отличается широкой двухстворчатой дверью, а также наличием низкопольной накопительной площадки по центру салона. При этом модель оснащена пневматической задней подвеской, что повышает плавность хода.

В движение машину приводит 2,5-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., с которым работает 6-ступенчатая коробка передач. Тормозная система – пневматическая, с дисковыми рабочими механизмами на всех колесах.

Новинка оснащен антиблокировочной и антипробуксовочной системами, а её салон отделан долговечными композитными материалами. Новой моделью завод ПАЗ дополнит существующую линейку автобусов.

В продаже появились «полнокомплектные» фургоны, комби и автобусы «Газель». «Полнокомплектными» стали заднеприводные варианты «Газели Next», «Газели NN» и «Соболя NN».