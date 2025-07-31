Уникальный лимузин на базе Ferrari выставлен на аукционе в США

Уникальный лимузин на базе Ferrari 360 Modena выставлен на аукционе в США

© За рулем

На американском аукционе Copart появился необычный лот – лимузин на базе Ferrari 360 Modena.

По информации от Carscoops, этот автомобиль технически не отличается от оригинала: он оснащен V8 двигателем объемом 3,6 литра мощностью 394 л.с., а пробег составляет 36 903 мили (примерно 59 тыс. км). Однако неизвестно, функционирует ли двигатель.

Кузов авто в хорошем состоянии, имеются лишь мелкие царапины и вмятины. В салоне заметны изменения: там добавлены дополнительные переключатели и большой шнур, вероятно, часть внутренней связи лимузина. Информация о цене Ferrari 360 Modena в лимузин-версии отсутствует, но Carscoops предполагает, что такая машина уже была выставлена на eBay в 2018 году с ценой в $95 тыс.

Ранее «За рулем» сообщал, что Лада Искра получит новый мощный мотор.