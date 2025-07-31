Прошел анонс нового универсала Skoda Vision O

Skoda официально представила тизеры концепта Vision O - это предварительный взгляд на будущее универсалов марки. Мировая премьера шоу-кара состоится в сентябре на автосалоне в Мюнхене.

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Универсалы традиционно занимают центральное место в модельной линейке Skoda. Octavia Combi остаётся одним из самых продаваемых автомобилей марки, а Superb Combi стабильно востребован в семейном и корпоративном сегменте. Vision O не просто продолжает эту линию - он её переосмысливает.

Силуэт новинки выполнен в духе новой дизайнерской философии Modern Solid. Это сочетание строгих геометрических форм и практичности, направленное на переосмысление типичных черт универсалов Skoda. Среди визуальных акцентов - агрессивные линии фар, покатое лобовое стекло и ниспадающая линия крыши.

Название Vision O отсылает к понятию circularity - устойчивого цикла использования материалов. По словам Skoda, это касается не только использования переработанных материалов, но и повседневной функциональности машины. Vision O - это не просто дизайн, а взгляд на то, каким должен быть универсал будущего: экологичным, рациональным, удобным.

Экстерьер разработан дизайнером Кимом Джонггином, который назвал Vision O "all-in-one" - автомобилем, созданным для всего. Он признаётся, что черпал вдохновение как из чешской архитектуры, так и из предыдущих моделей Skoda - Yeti и Roomster, переосмысляя узнаваемые детали в новом ключе.

По словам главы Skoda Auto Клауса Целльмера, Vision O станет знаковым этапом в развитии дизайна марки: "Это не просто шоу-кар. Это отражение того, как мы видим универсал в эпоху устойчивой мобильности и технологических перемен. Skoda присутствует в этом сегменте почти сто лет, и Vision O - мост в будущее".