Почему в Белоруссии лучше не выкидывать мусор из автомобиля

Согласно пункту 7.4 Правил дорожного движения, все участники дорожного движения должны принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды. Кроме того, национальные ПДД запрещают выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест.

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Часть 1 статьи 18.9 КоАП РБ за выброс мусора или предметов из автомобиля через открытое окно предусматривает наложение штрафа размером от 1 до 2 базовых величин – от 42 до 84 руб. (от 1150 до 2300 российских).

Если мусорить через открытую дверь, то это уже часть 3 статьи 18.9 КоАП и более суровое наказание: штраф от 2 до 10 базовых величин – от 84 до 420 руб. (от 2290 до 11 500 российских).

В ближайшее время санкции будут серьёзно ужесточены, сообщил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаила Русого.

Кроме того, в Белоруссии тестируют «подзаряжаемую» дорожную разметку. На 162-м километре трассы Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины стартует любопытный проект.