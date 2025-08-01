Назван самый популярный из подержанных пикапов у россиян

По данным аналитиков, объём сделок купли-продажи в этом сегменте за отчётный период составил 15 916 единиц. Этот показатель всего на 40 единиц, или 0,3%, ниже результата аналогичного периода прошлого года, когда было продано 15 956 подержанных пикапов.

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Эксперты обращают внимание на неоднородную динамику полугодия, которая в итоге привела к общему балансу. Начало года было отмечено уверенным ростом рынка в январе (на 22%), но уже в феврале последовало снижение (на 3%), которое продолжилось в марте (на 5%). Небольшое оживление в апреле (на 2%) не смогло существенно изменить ситуацию в сегменте. А дальше последовало более существенное падение в мае (на 7%) и сокращение в июне (на 5%). Такие «качели» в совокупности способствовали стабилизации рынка подержанных пикапов в целом за полугодие.

В рейтинге марок за этот период лидерство сохранила японская Toyota. Пикапы бренда разошлись на вторичном рынке в количестве 3 801 единицы, что составляет 24% от общего объёма. Второе место занял другой японский бренд — Mitsubishi, на долю которого пришлось 18% всех проданных подержанных пикапов, или 2 883 единицы. Третью позицию занимает отечественный УАЗ с результатом 2 143 единицы и долей рынка 13%. В «пятёрку» также вошли китайский Great Wall (1 350) и немецкий Volkswagen (987).

Среди моделей безусловным лидером спроса на вторичном рынке пикапов осталась Toyota Hilux (3 340). Второе место занял Mitsubishi L200 (2 868), следом расположился УАЗ «Пикап» (2 143), а также Volkswagen Amarok (984) и Nissan Navara (643).