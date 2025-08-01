Автобренды отказываются от CarPlay в своих машинах

BMW присоединилась к числу автопроизводителей, которые не стали использовать новую разработку Apple - CarPlay Ultra. Это решение поставило немецкий концерн в один ряд с такими крупными компаниями, как Mercedes-Benz, Audi, Polestar и Volvo, которые ранее выразили сомнения в перспективах новой системы от американской корпорации.

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Как сообщает портал bmwblog со ссылкой на пресс-службу немецкого концерна, в BMW не планируют использовать CarPlay Ultra, а вместо этого продолжат развивать свою мультимедийную платформу iDrive. Это решение было принято не только из-за технических аспектов, но и из-за желания сохранить контроль над ключевыми функциями автомобиля и пользовательским интерфейсом.

Собственные системы позволяют управлять не только развлекательными возможностями, но и сложными параметрами автомобиля, включая настройки подвески и топливной системы. В современных условиях экраны в салоне автомобиля - это не просто средство отображения информации, а ценный ресурс и потенциальный источник дохода для автоконцернов. Передача контроля над этой важной составляющей сторонней компании многими рассматривается как потеря независимости, а не как выгодное партнерство.

В отличие от отказавшихся брендов, некоторые производители продолжают использовать платформу Apple. Такие марки, как Porsche, Hyundai, Kia и Genesis продолжают работу по интеграции CarPlay Ultra, но пока не сообщают о конкретных сроках появления автомобилей с поддержкой этой системы. На данный момент единственными серийными автомобилями с реализованной новой технологией являются модели Aston Martin.

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