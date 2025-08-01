Автоэксперт Балашов рассказал, может ли машина загореться на АЗС в жару
Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов рассказал "Российской газете", может ли машина загореться на АЗС в жару.
"При температурах выше +30°C возникают дополнительные риски для автомобилей во время заправки. В жаркую погоду бензин начинает испаряться гораздо интенсивнее, образуя вокруг заливной горловины облако горючих паров, которые могут воспламениться от малейшей искры или при контакте с перегретыми деталями автомобиля. Особую опасность представляет распространённая привычка автомобилистов заправлять бак "до полного" - из-за теплового расширения топлива летом это может привести к его вытеканию. Даже небольшое количество пролитого горючего на горячих деталях способно вызвать возгорание. Важно помнить, что заправка с работающим двигателем или включённым электрооборудованием значительно повышает риск возникновения пожара из-за возможного искрообразования. В жаркую сухую погоду также возрастает опасность статического электричества, особенно если водитель или пассажиры одеты в синтетическую одежду - разряд статики при заправке может стать причиной воспламенения паров топлива. Чтобы минимизировать риски, нужно прекратить заправку при первом автоматическом отключении пистолета, не доливая топливо "под завязку". Никогда не следует заправляться с работающим двигателем или включёнными электроприборами. Важно поддерживать достаточный уровень топлива в баке, так как оно охлаждает бензонасос, а на малых объёмах может закипать быстрее. Полностью заправленный автомобиль не стоит оставлять под прямыми солнечными лучами. Перед началом заправки рекомендуется снять электростатический заряд, прикоснувшись к металлической части кузова. Необходимо строго соблюдать все правила и запреты АЗС, включая запрет на курение и использование открытого огня. Современные автомобили, топливо и оборудование автозаправочных станций проектируются с учётом строгих требований безопасности. Однако жаркая погода увеличивает концентрацию горючих паров и делает любые нарушения правил заправки особенно опасными. Соблюдение элементарных мер предосторожности позволяют практически полностью исключить риск возгорания при заправке автомобиля даже в самую сильную жару", - отметил специалист.