В России представили обновленную Lada Niva Travel

Этот агрегат представляет собой комбинацию блока цилиндров от двигателя 1,8 Evo, который знаком по модели Vesta, и 8-клапанной головки блока цилиндров от Granta 1,6. Благодаря этому Niva получила улучшенную тягу на низких и средних оборотах.

Впоследствии этот двигатель появится и на Niva Legend. У нее уже существует версия Sport, оснащенная 122-сильным мотором 1,8.

Niva Travel теперь оснащается вентилируемыми тормозными дисками от Vesta на передней оси. Задние тормоза остались барабанными, но общая эффективность повысилась. В топовых комплектациях устанавливаются диски диаметром 17 дюймов.

Автомобиль получил новые фары, бампер и решетку радиатора. В базовой комплектации используется галогенная оптика. Начиная со средних комплектаций, устанавливаются светодиодные фары.

Интерьер остался без изменений. Работа над машиной ведется постоянно, поэтому данная версия Niva Travel не является финальной.

Напомним, что в России импорт новых грузовиков сократился на 90%. Автопроизводители вновь снижают цены на новые автомобили в РФ.