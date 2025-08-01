Время "ждунов" на рынке прошло, спрос идет в гору

Глава "Автостата" Сергей Целиков заявил, что уже сейчас, ориентируясь на недельные данные по продажам автомобилей, можно говорить о росте рынка.

"В июле прирост составит минимум четверть от среднемесячных данных за первое полугодие", - написал он в своём Telegram-канале.

Одним из факторов, который способствует продажам, - потеря актуальности фактора "ждунов": к лету все начали понимать, что все разговоры о возвращении ушедших брендов в ближайшей перспективе несостоятельны.

"Ждать 2-3 года не имеет смысла. И рубль будет уже не тем, и старых цен не будет, и авторынок поменяется кардинально. А ездить надо, обновлять автопарк приходится, ощущать "запах нового автомобиля" хочется", - говорит Целиков.

Также эксперт отметил, что покупка автомобиля в качестве инвестиции - не самая плохая идея в данный момент. Он объясняет это тем, что цены на машины из наличия находятся на минимуме, а для физлиц всё ещё актуален параллельный импорт - благодаря льготной ставке (без перепродажи в течение года) и относительно крепкому рублю.