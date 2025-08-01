Почему техобслуживание авто — это не просто формальность

В России автомобиль за долгие годы стал не просто средством передвижения, но и серьезным вложением средств, одной из самых дорогих покупок в жизни, а для некоторых - надежным и верным спутником, который требует тщательного ухода и внимания, чтобы продлить срок его службы, даже если он новый.

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Портал "Автовзгляд" поделился советами, как увеличить ресурс автомобиля, сэкономить на обслуживании и сохранить его стоимость.

Специалисты отрасли справедливо утверждают, что эксплуатационные характеристики транспортного средства зависят от двух ключевых факторов: качества заводской сборки и уровня ухода, осуществляемого владельцем.

Регулярное техническое обслуживание и своевременное посещение СТО - ключ к долгой и комфортной эксплуатации. Важно регулярно проверять кузов, двигатель, трансмиссию, тормоза и подвеску. Это поможет обнаружить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта. Особенно это важно для автомобилей, работающих в суровых условиях.

Один из ключевых эпизодов качественного сервиса - выбор и периодичность замены моторного масла. Именно оно отвечает за охлаждение, чистку, смазку и защиту двигателя от износа, так что от его характеристик прямо зависят производительность мотора и его долговечность.

Выбирая смазочные материалы, нужно учитывать несколько важных моментов: в первую очередь, необходимо следовать рекомендациям производителя, во-вторых, учитывать климатические особенности региона эксплуатации, в-третьих, читать отзывы и выбирать надежного производителя, в-четвертых, остерегаться подделок.

Проблема контрафакта на рынке моторных масел остаётся актуальной уже долгое время. Хотя процент подделок снижается, это происходит не так быстро, как хотелось бы.

Чтобы избежать возможных проблем, специалисты портала рекомендуют приобретать технические жидкости только у официальных дилеров или проверенных поставщиков.

Антифриз, как и масло, играет важную роль в работе двигателя, защищая его от перегрева и продлевая срок службы. Поэтому необходимо регулярно проверять уровень и при необходимости доливать его. Изменение цвета или появление примесей в жидкости сигнализируют о необходимости замены.

Тормозная жидкость также нуждается в контроле. Со временем в ней накапливается влага, что снижает эффективность торможения.

Лето - это время повышенных нагрузок для автомобиля. Растут не только температура на улице, но и пробег. Поэтому необходимо проверить систему кондиционирования: состояние трубок и радиаторов, наличие хладагента, а также работу вентилятора печки.

Кроме того, высокие температуры могут оказать негативное воздействие на лакокрасочное покрытие. Поэтому рекомендуется дополнительно защищать кузов с помощью воска или керамического покрытия.

Не стоит забывать и о пластиковых элементах. Их необходимо очищать и защищать средствами, предотвращающими выгорание.

В заключение следует подчеркнуть, что остаточная стоимость автомобиля представляет собой критически значимый параметр при принятии решения о его приобретении. Но чтобы она сохранилась на высоком уровне, в своего "железного коня" нужно регулярно инвестировать: время, средства и личные ресурсы.

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