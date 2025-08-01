Новые налоги на авто: поддержка производства или путь к стагнации

Эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович поделился с RuNews24.ru своим взглядом на ситуацию, обращая внимание на наиболее острые вопросы — от политики до конечной цены для россиян.

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Ключевая задача властей — защитить отечественных автопроизводителей от усиливающейся конкуренции со стороны Китая. Этот рынок занял освободившуюся после ухода западных марок нишу и сегодня предлагает автомобили по привлекательным (на первый взгляд) ценам. К примеру, Jetta VA3 в Китае стоит около 900 тысяч рублей, а при ввозе в Россию — уже 2,2 миллиона рублей.

«Уже сейчас стоимость китайской машины в РФ формируется примерно на 65% из пошлин, налогов и маржи продавцов. Новые пошлины могут довести этот показатель ещё выше, что кардинально снизит доступность китайских автомобилей для большинства россиян», — рассказал Яков Якубович.

Почему государство идёт на этот шаг?

- Поддержка российской промышленности:

После ухода VW, Toyota, Hyundai и др., АвтоВАЗ, ГАЗ и «Москвич» стали испытывать давление со стороны доступных китайских легковушек и коммерческого транспорта.

- Забота о бюджете:

Дополнительные сборы с импорта компенсируют потери из-за санкций и одновременно способствуют наполнению казны.

- Стратегические интересы металлургов:

Пошлины могут простимулировать покупку российского металла на внутреннем рынке, поддержав металлургическую отрасль, оказавшуюся в сложных условиях из-за ограничений на экспорт.

«Рост цен и снижение конкуренции. Вопреки логике, меры для удешевления отечественных автомобилей могут привести к обратному эффекту. Российские машины могут подорожать не только из-за роста спроса, но и потому, что многие модели (“Москвич”, Lada Vesta, коммерческий транспорт) по-прежнему используют китайские комплектующие. Если пошлины затронут запчасти, себестоимость сборки вырастет».

Также возможны риски сокращения предложения и возможность дефицита. Высокие пошлины способны не только отогнать покупателей от китайских новинок, но и заметно уменьшить количество доступных автомобилей на рынке.

Давление на инфляцию. Дефицит техники и подорожание автотранспорта неизбежно скажется на цене всего цепочки потребления, включая логистику и стоимость товаров.

«Рост цен — неизбежен, и он затронет не только личный, но и коммерческий транспорт, что со временем отразится на уровне потребительских цен в целом».

Стагнация технологий и снижение конкуренции часто ведёт к замедлению темпов технического совершенствования. Так какие альтернативы останутся покупателям?

- Вторичный рынок:

Поддержанные машины из Европы, Японии, Южной Кореи — пока ещё альтернатива, но цены на них тоже растут из-за сложностей с запчастями.

- Продление жизни старым авто:

Многие будут вынуждены использовать свои старые машины дольше из-за невозможности позволить себе новую.

- Корейские бренды:

На рынок возвращаются, но модельный ряд и поставки ограничены (например, KG Mobility — бывший SsangYong).

- Электромобили:

Пока малодоступны из-за цен и инфраструктуры.

- Микромобильность и общественный транспорт (особенно для мегаполисов):

Альтернатива для тех, кто может позволить себе отказаться от личного автомобиля, если государство обеспечит инфраструктуру и умерит регуляторные запреты.

Перспективы развития российского автопрома (или дефицита)

«Резко увеличить выпуск отечественных авто, внедрить новые модели и технологии не получится — не хватит мощностей, а импортозамещение зачастую неполное. Без инвестиций в модернизацию автопром будет хронически слабым, а одними только пошлинами ситуацию не спасти», — считает Яков Якубович.

Главный инструмент для качества и доступности отечественных машин — инвестиции в технологии. Повышение пошлин же, возможно, создаст лишь ажиотаж и временные всплески спроса.

Введение новых пошлин — не панацея. Это, по сути, «краткосрочный укол», который может поддержать отечественный автопром на время, но в долгосрочной перспективе приведёт к:

- дальнейшему росту цен;

- сокращению выбора у покупателей;

- и технологической стагнации.

Альтернативой могло бы стать полноценное партнёрство с китайскими производителями по принципу «сборка полного цикла» в России, но с долей отечественных комплектующих и российского металла.