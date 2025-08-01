В России можно купить Chevrolet Cobalt от 850 000 рублей

В Новосибирске дилер выставил на продажу почти новый Chevrolet Cobalt, удалось выяснить "Российской газете". Цена - 850 000 рублей.

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Несмотря на то, что пробег седана составляет 11 тысяч километров, он практически новый: на приборной панели, рычаге регулировки положения руля по высоте, сиденья присутствует заводской целлофан.

Автомобиль, судя по VIN, выпущен на мексиканском заводе General Motors. При этом на учёте "Кобальт" поставлен в Казахстане.

"Документы на руках, передвижение без проблем!", - уточнил продавец.

Автомобиль укомплектован атмосферным двигателем мощностью 106 л.с. и автоматической коробкой передач. Из опций есть простенькая магнитола, электрорегулировка зеркал, полный пакет ЭСП, кондиционер.

Минимальная цена за седан Lada Granta с мотором аналогичной мощности - 1 197 000 рублей. Если выбрать отечественный седан с 90-сильным мотором и похожим оснащением, то его стоимость составит 1 047 000 рублей. При этом вне зависимости от версии исполнения "Гранта" продаётся только с 5-ступенчатой МКП.