В России прошел регистрацию патент дизайна кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ получил патент на промышленный образец кроссовера Lada Azimut. В заявке были раскрыты авторы дизайна: Суслаев С.С, Суслов Н.В., Глотов В.В. и Ежен Аккерман - специалист, ранее работавший в Renault Group.

© Российская Газета

Lada Azimut - компактный кроссовер на модифицированной платформе Lada Vesta. Длина автомобиля составляет 4416 мм, колёсная база - 2675 мм (+40 мм к базе "Весты").

Привод у кроссовера будет передним. В линейку моторов войдут атмосферные двигатели мощностью 120 и 132 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП и вариатором. Позднее гамму дополнит турбомотор мощностью 150 л.с. в паре с "автоматом".

В базовой версии кроссовер получит цифровой кластер с двумя экранами 10 дюймов, камеру заднего вида, светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах.

В более богатых комплектациях будут беспроводная зарядка для смартфонов, электрорегулировки руля и сидений, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, система камер кругового обзора, электрический стояночный тормоз, система выбора режима движения.

На премьере Lada Azimut на ПМЭФ представители АвтоВАЗа сообщили, что конкурентами кроссовера будут все SUV стоимостью до 2,5 млн рублей.

Производство Lada Azimut стартует в первой половине в 2026 году. Продажи могут начаться на рубеже второго и третьего кварталов.