Названа причина роста цен на услуги автосервисов

Сфера услуг сейчас существенно дорожает из-за того, что квалифицированные кадры хотят получать достойную зарплату, заявил в беседе с НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

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Стоимость ремонта автомобиля в России выросла на 30% за год, сообщают «Известия». По данным издания, наиболее подорожала регулировка сход-развала колёс - на 45% с июня 2024 года. Средний чек за шиномонтаж вырос по Москве на 21%, а по РФ — на 16%. Пархоменко отметил, что сейчас трудно стало найти специалиста по регулировке сход-развала колёс.

«В России сейчас дорожают услуги на фоне дефицита квалифицированных кадров, а услуга по регулировке сход-развала колёс - квалифицированная и точная работа. Оплата труда работников, которые этим занимаются в автосервисах, сейчас заметно выросла, что отразилось и на стоимости самой услуги. От того, насколько хорошо эта работа будет выполнена, зависит какой расход топлива будет у автомобиля, а также какой будет износ шин. В противном случае автовладелец понесет дополнительные расходы на облуживание своей машины. Сфера услуг сейчас существенно дорожает из-за того, что квалифицированные кадры, хотят получать достойную зарплату», - отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили о росте цен на автозапчасти до 20%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».