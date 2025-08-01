Скидки идут на пользу: Xcite обновил рекорд продаж

В июле 2025 года продажи автомобилей марки Xcite в России обновили рекорд: через дилерскую сеть Lada реализовано 2043 автомобиля, что на 26,3% больше, чем в июне, и на 159,9% превышает результат аналогичного периода 2024 года.

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Основной объём пришёлся на среднеразмерный кроссовер X-Cross 7 - 1700 проданных машин. Флагманская модель X-Cross 8 нашла 343 покупателя. С начала года на российском рынке реализовано 5874 автомобиля Xcite.

Дистрибьютор продлил действие спецпредложений для кроссоверов Xcite. Для X-Cross 7 выгода может достигать до 650 000 рублей, таким образом минимальная цена на авто составляет 1 849 000 рублей. Скидки на X-Cross 8 достигают 750 000 рублей, стартовая цена по акции - от 2 249 000 рублей.

"Семёрка" предложена только с передним приводом и связкой 147-сильного турбомотора 1,5 литра и вариатора. X-Cross 8 предлагает также версии с 4х4, силовой агрегат у кроссовера другой: 1,6 TGDI (150 л.с.) и 7-скоростной "робот" с двойным сцеплением.

Сборка автомобилей осуществлялась на мощностях "Автозавод Санкт-Петербург", сейчас предприятие находится в корпоративном отпуске. В сентябре здесь будет запущено производство Lada Iskra.