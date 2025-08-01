Второй летний месяц может стать рекордным по объемам продаж

Второй летний месяц может стать рекордным по объёмам продаж новых автомобилей, считает глава "Автостата" Сергей Целиков. Он отмечает, что нынешняя ситуация с запасами машин у дилеров позволяет надеяться и на дальнейший рост.

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"В июле прирост составит минимум четверть от среднемесячных данных за первое полугодие. При этом товарные запасы новых автомобилей все еще огромны. Битва скидок и распродаж продолжается с новой силой. Нынешнее лето станет довольно удачным сезоном для покупки нового автомобиля", - написал специалист в своём Telegram-канале.

Покупка авто сейчас, по мнению Целикова, может стать выгодной инвестицией, так как цены находятся на минимуме, рубль удерживает позиции, а для физлиц по-прежнему действуют льготы при заказе авто по альтернативным каналам поставок.