В России рекордно подешевел кроссовер KGM Torres

В России началась распродажа кроссоверов KGM Torres. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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«Теперь при покупке любой комплектации KGM Torres 2024 года выпуска можно без каких-либо условий сэкономить рекордные 800 тыс. рублей», — сообщает портал.

Отмечается, что начальная версия City с передним приводом и с учетом скидки предлагается за 3,34 млн рублей.

Автомобиль снабжен турбомотором 1.5 мощностью 163 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой АКП японского производителя Aisin. В максимальной комплектации KGM Torres снабжен восемью подушками безопасности, а также набором систем активной безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, удержание машины в полосе.

В салоне — два 12-дюймовых дисплея (для комбинации приборов и медиасистемы), предусмотрен бесключевой доступ, подогрев передних и задних сидений, а также руля и зеркал.

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