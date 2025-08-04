Как отменить неправильно выписанный штраф

Он рассказал, что бывали случаи, когда штраф получала машина, которую вез эвакуатор.

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«За робота всегда отвечает человек. Поэтому инспектор, который выносит решение о штрафе, выписанном роботом, должен его проверять. Находясь на службе, они должны нести ответственность за выписанные дорожными камерами штрафы», — сказал правозащитник в беседе с 360.ru.

Славнов отметил, что при несогласии с зафиксированным на камеру штрафом водителю следует обратиться в Центр видеофиксации и в заявлении привести свои доводы.

«Если железобетонные аргументы, то получится обжаловать. Если человек действительно не нарушал», — добавил автоюрист.

Алгоритмы дорожных камер каждый год работают все лучше, но ошибаться может любая система, добавил он. Славнов отметил, что если инспекторы видят, что камера ошиблась, то отменяют штраф, надо написать заявление и его отменят.

Ранее стало известно, что изменится для российских автолюбителей с 1 августа.