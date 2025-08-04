Тесты разоблачили заниженные данные автопроизводителей

Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) провела серию реальных тестов расхода топлива и показала, что большинство популярных автомобилей потребляют гораздо больше топлива, чем заявлено.

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В рамках государственной программы было протестировано 114 моделей. Оказалось, что 77% из них расходуют больше топлива, чем указано производителем. У 11 из последних 30 моделей превышение составило от 10% и выше.

Лидер антирейтинга — Hyundai Kona Hybrid, которая по документам должна потреблять 3,9 л/100 км, а в реальности — 5,2 л/100 км (на 33% больше). Kia Stonic показала перерасход в 26%, а Toyota Fortuner — в 16%.

Некоторые модели также не прошли экологические тесты. Например, Ford Ranger провалил все три категории по выбросам, а Toyota Fortuner и HiAce — частично.

Но есть и хорошие новости:

Mazda CX-30 G20 показала расход 5,8 л/100 км при заявленных 6,3 л — на 8% лучше. Lexus NX350h и Mercedes GLC300 тоже приятно удивили, потребляя меньше, чем ожидалось.