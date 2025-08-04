Преемник бензинового Porsche Macan появится в 2028 году

Гендиректор Porsche Оливер Блюме во время объявления финансовых итогов работы компании в первой половине 2025 года уточнил дату дебюта нового младшего «углеводородного» кроссовера Porsche — он появится не позднее 2028 года и займёт нишу Porsche Macan первого поколения, который тот освободит в 2026 году.

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Macan первого поколения покинул европейский рынок ещё в прошлом году из-за несоответствия новым правилам кибербезопасности Евросоюза, но его производство на заводе Porsche в Лейпциге пока продолжается для других рынков. В 2026 году «первый» Macan окончательно уйдёт в историю, после чего в сегменте среднеразмерных SUV у Porsche останется только полностью электрический Macan второго поколения — его выпускают в Лейпциге с мая 2024 года.

До 2023 года Porsche рассчитывала, что новый электрический Macan полностью заменит старый электрический, но затем началось глобальное замедление спроса на электромобили, которое вынудило Porsche перекраивать планы и возвращать в них «углеводородные» модели, чтобы не потерять долю на рынке.

Минувшей зимой фотошпионы застукали первый тестовый мул нового младшего бензинового кроссовера Porsche — им оказался закамуфлированный Audi Q5 третьего поколения с изменённой формой бамперов. Весной компания Porsche подтвердила, что готовит новый младший SUV с ДВС и что он увидит свет до конца текущего десятилетия, а на этой неделе Оливер Блюме объявил, что эта очень важная для Porsche модель будет готова к 2028 году.

Новый младший бензиновый кроссовер Porsche не будет называться Macan и не будет сильно похож на электрический Macan, чтобы не запутывать покупателей, то есть это будет отдельное семейство. С учётом того, что Porsche собирается разработать новый младший кроссовер достаточно оперативно, можно предположить, что он окажется в той или иной степени роднёй «третьего» Audi Q5 и раздели с ним модульную платформу PPC (Premium Platform Combustion), но отличий будет достаточно много, чтобы клиенты Porsche но обвиняли компанию в бэдж-инжиниринге. Также с учётом экологического законодательства ЕС можно ожидать, что все версии нового бензинового кроссовера будут в той или иной степени гибридизированы. Официальных подробностей о технике нового кроссовера пока нет, имя тоже пока держится в секрете.

Добавим, что завышенные ожидания от электромобилей продолжают оказывать негативное влияние на бизнес Porsche. Ранее мы подробно рассказывали о снижении продаж Porsche в первой половине 2025 года. Свежий финансовый отчёт тоже не показывает ничего хорошего: чистая прибыль компании после налогообложения снизилась на 133,3% до 718 млн евро. Но Оливер Блюме уверен, что предпринятые шаги по коррекции курса развития компании позволят уже в 2026 году улучшить её финансовые показатели.