Chery изменила цены на большинство популярных моделей

У кроссовера Chery Tiggo 4 появилась новая комплектация со 113-сильным атмосферным двигателем и вариатором (прежде безнаддувный мотор комплектовался только механической коробкой передач). Цена новинки — 2 099 000 рублей. Такой вариант явно сделает бюджетный вседорожник популярнее.

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Chery Tiggo 7L - 2024 год: было — 2 980 000 ₽ и скидка 200 000 ₽, а стало — 2 800 000 ₽ (+20 000 ₽) - 2025 год: без изменений

Chery Tiggo 7L

2024 год: было — 2 980 000 ₽ и скидка 200 000 ₽, а стало — 2 800 000 ₽ (+20 000 ₽)

2025 год: без изменений

Chery Tiggo 7 Pro Max

2024 год: было — 2 680 000 ₽ и скидка 210 000 ₽, а стало — 2 490 000 ₽ (+20 000)

2025 год: было — 2 680 000 ₽ и скидка 140 000 ₽, а стало — 2 560 000 ₽ (+20 000₽)

Chery Tiggo 4 Pro

Из ассортимента ушла механическая коробка передач, так что теперь осталась одна модификация - с вариатором. В продаже есть только вариант 2025 год, за который просят 2 100 000 ₽ (без учёта скидки 130 000 ₽).

Между тем, российские поклонники Chery получили возможность сэкономить на приобретении флагманского Tiggo 9 2024 года выпуска. Дилеры снизили стоимость всех комплектаций 2024 года на значительные 400 тысяч рублей.