Подмосковье заработало 25 млн на нарушителях парковки во дворах

Автовладельцы Московской области, нарушающие правила парковки во дворах жилых домов, заплатили фантастическую сумму за, казалось бы, обыденную для многих ситуацию. По данным пресс-службы регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, общий размер штрафов, наложенных за такие нарушения, за полгода превысил 25 миллионов рублей.

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Каждую неделю в Подмосковье оформляется в среднем более 200 постановлений о привлечении к административной ответственности за неправильную парковку во дворах. Это почти на четверть больше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Основным инструментом контроля за соблюдением правил благоустройства во дворах региона служит специальный раздел «Народный инспектор» в популярном мобильном приложении «Добродел». Именно через него жители активно помогают выявлять нарушения. Они фиксируют на видео случаи парковки автомобилей на газонах, загромождения машинами контейнерных площадок для мусора и размещения транспорта на детских игровых территориях.

Для оформления жалобы пользователю необходимо снять короткое видео, на котором чётко виден государственный номер автомобиля-нарушителя, и отправить его через приложение. Эта система позволяет оперативно реагировать на жалобы граждан и привлекать нарушителей к ответственности.