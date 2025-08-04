Polestar тихо уходит с китайского рынка

Довольно анекдотическая ситуация складывается с китайским бизнесом шведской электромобильной компании Polestar: весь её модельный ряд производится в Китае, но продажи в этой стране практически сошли на нет, потому что электромобили Polestar не в состоянии конкурировать по цене а аналогами от местных, китайски брендов. До конца текущего года Polestar может полностью уйти с китайского рынка.

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Polestar откололась от материнской компании Volvo Cars в 2017 году и превратилась в самостоятельную компанию в составе китайского холдинга Geely. Изначально предполагалось, что Китай будет одним из крупнейших, если не главным рынком сбыта для Polestar, но высокие темпы развития китайских автомобильных компанией вкупе с начавшимся в 2023 году глобальным замедлением спроса на электромобили привели Polestar к кризису и полной смене руководства — сейчас Polestar возглавляет немец Михаэль Лошеллер.

Также в прошлом году Polestar окончательно разорвала финансовые узы с Volvo Cars, чтобы не отягощать её своими проблемами, теперь работу Polestar курирует непосредственно холдинг Geely и его основатель Ли Шуфу, известный также как Эрик Ли. В июне этого года Ли Шуфу через подконтрольные ему инвестиционный фонд PSD Investment Limited вложил в Polestar 200 млн долларов для латания текущих финансовых дыр, так как Polestar продолжает оставаться убыточной. Михаэль Лошеллер намерен сделать всё возможное, чтобы компания уже в этом году начала приносить прибыль, при этом ясно, что даже при самом хорошем раскладе потребуется много лет, чтобы окупить все вложенные в Polestar инвестиции.

Текущую модельную линейку Polestar составляют три кроссовера — Polestar 2 на платформе CMA от Volvo, Polestar 3 на платформе SPA2 от Volvo и Polestar 4 на платформе SEA от Geely. Все три кроссовера производятся в Китае, кроссовер Polestar 3 также выпускается в США на заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина), а Polestar 4 недавно прописался на заводе Renault в южнокорейском Пусане — собранные здесь машины предназначены для экспорта в США.

Глобальные продажи Polestar в первой половине текущего года составили 30 319 автомобилей, что на 51% большей продаж в январе-июне 2024 года — это отличный результат в условиях нынешней рыночной турбулентности, рост обеспечила в основном Европа, где Лошеллер полностью перестроил систему дистрибуции Polestar.

Между тем в Китае дела у Polestar идут всё хуже и хуже: в прошлом году шведская компания реализовала здесь 3120 машин, а в этом году, по данным National Business Daily, — только 69, из которых 56 были проданы в январе. Весной Polestar начала закрывать свои торговые площадки в Китае, сейчас остался только один шоурум в Шанхае, а система онлайн-покупок больше не работает. Инсайдеры, на которых ссылается National Business Daily, сообщают, что уже к концу текущего года марка Polestar может исчезнуть с китайского рынка, при этом производство её машин в Китае для других рынков, разумеется, продолжится.

От себя заметим, что китайский потребительский сайт Polestar сейчас действительно находится в подмороженном состоянии и не даёт полную информацию о моделях. Обновлений на официальной страничке Polestar в китайской соцсети Weibo нет с марта, хотя прежде компания публиковала посты буквально в ежедневном режиме. В общем, налицо все признаки того, что Polestar махнула на Китай рукой.

С текущими ценами шведской марке делать в Китае действительно нечего. Из каталога журнала Autohome мы узнали, например, что цены на Polestar 4 до фактической остановки продаж начинались от 338 000 юаней (3,75 млн рублей в перевод по текущему курсу), тогда как соплатформенный и гораздо более раскрученный Zeekr 001 стоит сейчас от 259 000 юаней (2,87 млн рублей). Нашумевший новый кроссовер Xiaomi YU7 стоит от 253 500 юаней (2,81 млн рублей).

Последние официальные новости от Polestar говорят о том, что её бизнес теперь ориентирован в основном на Европу. В июле был анонсирован компактный кроссовер Polestar 7, он будет базироваться на новой модульной платформе Volvo и выпускаться с 2028 года на строящемся заводе Volvo в Словакии.