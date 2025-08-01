Названо условие для восстановления спроса на машины «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» должен снизить цены для восстановления спроса на машины. Такое условие назвал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, его слова приводит URA.RU.

По словам эксперта, россияне не готовы покупать Lada и другие отечественные автомобили по нынешним ценам. Из-за падения спроса на складах скапливаются нераспроданные машины, а заводы вынуждены сокращать объемы выпуска, переходя на четырехдневный график работы.

Россияне, которые были готовы купить машину, сделали это год-два назад. Сейчас же в связи с ростом ключевой ставки, а также пошлин и утильсбора покупка обойдется сильно дороже. В результате кто-то не может приобрести автомобиль из-за отсутствия средств, а кто-то предпочитает хранить деньги на депозитах и получать доход. Чтобы мотивировать людей к покупке, нужно снижать цены, уверен Шапарин.

«Например, в Белоруссии автомобили "АвтоВАЗа" продаются намного дешевле, чем в России. Разница доходит до 27 процентов. Производитель это объясняет иной ситуацией с конкуренцией на белорусском рынке. Но, значит, могут и на домашнем рынке снизить. Здесь скидки можно сделать еще больше, потому что не нужно в Белоруссию везти. Но "АвтоВАЗ" хочет выдавить российский авторынок до копейки, поэтому мы видим затоваривание и четырехдневную рабочую неделю, которая является решением проблем автозавода за счет его сотрудников», — пояснил он.

Ранее Telegram-канал Mash опровергли представители автоконцерна.