Стали известны самые популярные модели в Дагестане, Чечне и Калининграде

Данные, опубликованные аналитиком Сергеем Целиковым в своём Telegram-канале, дают представление о предпочтениях россиян при покупке новых машин в зависимости от их места проживания.

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Так, в первом полугодии в Дагестане бесспорным фаворитом стала Lada Vesta. За шесть месяцев здесь было реализовано 2 109 единиц этой модели, что обеспечило ей внушительную долю рынка в 35,9%. За это же время в соседней Чечне сформировался совершенно иной лидер. Здесь пальму первенства уверенно захватила Toyota Camry, ставшая бестселлером с результатом в 616 проданных автомобилей. Доля модели на чеченском авторынке достигла 20,7%.

В Калининградской области самым продаваемым новым автомобилем стал кроссовер Kaiyi X3 Pro, который разошелся тиражом в 183 единицы, заняв 5,7% местного рынка. На другом краю страны — на Сахалине покупатели чаще всего выбирали УАЗ «Патриот». Там зарегистрировано 27 таких автомобилей, что соответствует 6,5% от общего объёма продаж новой легковой техники в регионе. В Новосибирской (547) и Иркутской (210) областях наибольшим спросом пользовался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max.

В столичном регионе ситуация также отличается от общероссийской. В Москве лидирующую позицию занял кроссовер Geely Monjaro, зарегистрированный в количестве 2 736 единиц, о чём ранее писал Quto.ru. Но его доля на огромном московском рынке составила лишь 4,1%. Как пояснил эксперт, относительно небольшая доля лидера объясняется исключительно высокой степенью фрагментированности столичного авторынка. С начала года здесь на учёт было поставлено более 650 различных моделей новых легковых автомобилей.

В Санкт-Петербурге первое место по продажам досталось кроссоверу Haval Jolion, который был приобретён 633 раза, что соответствует 5,2% от общего объёма продаж в городе. Эту же модель предпочитают и автолюбители Подмосковья, которые за первые шесть месяцев года купили её 1 978 раз.