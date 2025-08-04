Почему российские автозаводы массово стали меньше работать

В течение нескольких дней крупнейшие российские автозаводы анонсировали переход на четырехдневную рабочую неделю, что не выглядит совпадением: в каждом случае речь идет о реакции на спад продаж. О непростой ситуации на отечественном авторынке — в материале «Ленты.ру».

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КамАЗ отреагировал на кризис рынка грузовых автомобилей

Крупнейший российский производитель грузовиков ПАО «КамАЗ» 25 июля объявил о переходе подразделений, не имеющих полной загрузки, на четырехдневку. «Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры», — сообщили в компании, упомянув также жесткую денежно-кредитную политику Банка России. Позднее там также заявили, что реагируют таким образом на кризис рынка грузовой техники в России, сократившегося в первом полугодии почти на 60 процентов.

В то же время производитель заверил, что социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме; спад продаж КамАЗа в период с января по июнь оказался вдвое меньшим, составив 30 процентов, а доля компании на рынке выросла до 40 процентов без учета гособоронзаказа.

Еще в 2023 году в КамАЗе заявляли, что показатели его финансового положения бьют все рекорды, но уже в первой половине 2024-го чистая прибыль ПАО сократилась год к году в 3,7 раза -- до 3,7 миллиарда рублей. По итогам года КамАЗ оказался в российском топ-5 по продажам грузовиков вместе с четырьмя китайскими производителями, уступив на нем лидерство бренду Sitrak.

Другие крупные автозаводы тоже объявили о переходе на четырехдневку

Работать в августе в четырехдневном режиме решили и на легендарном ГАЗе (Горьковском автозаводе). Объяснив изменения графика падением рынка коммерческого транспорта, там заявили, что сохранят рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, а с сентября начнут решать вопрос о графике работе производств в ежемесячном режиме и при улучшении рыночной ситуации вернутся к полной рабочей неделе. До 3 августа работники ГАЗа находятся в двухнедельном корпоративном отпуске.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) из-за резкого снижения рынка автобусов сообщений о некотором снижении выплат работникам из-за изменившегося графика на предприятии подчеркивают, что соцпакет, включающий льготные путевки на отдых и оздоровление, дотации на питание и другие льготы, сохраняется в полном объеме.

Автозавод «Санкт-Петербург» — бывший завод Nissan — с 28 июля прекратил сборку автомобилей Xcite из-за летнего корпоративного отпуска, который продлится в этом году до 17 августа, Останавливают конвейер по той же причине и другие российские автопроизводители. В частности, на Павловском автобусном заводе «Ленте.ру» сообщили, что используют паузу для подготовки к производству нового автобуса Ситимакс 8.

Ведущий российский автопроизводитель может перейти на четырехдневную рабочую неделю с конца сентября

Первым о планах по введению четырехдневки заявил АвтоВАЗ. 22 июля представители крупнейшего российского автопроизводителя сообщили, что возможность изменения графика работы его производственных площадок и перехода с 29 сентября на неполную рабочую неделю будет рассмотрена в начале осени.

Отмечалось, что к соответствующему шагу концерн подталкивает положение дел, связанное с высокой ключевой ставкой и ужесточением со стороны Центробанка требований к заемщикам по автокредитам, а также большие объемы поставок автомобилей зарубежного производства, продавцы которых ведут агрессивную ценовую политику.

Заявления о том, что китайский автопром, оставшийся по сути единственным конкурентом АвтоВАЗа, демпингует, влияя на продажи Lada, связывал более скромные продажи с действиями конкурентов, которые «в преддверии решения по утильсбору» переманивают покупателей Lada, предлагая несопоставимые с ценой машин скидки.

К чему приведет массовое введение четырехдневки на российских автозаводах

Помимо сокращения доходов сотрудников, массовое введение четырехдневки чревато снижением налоговых поступлений и в целом является симптомом спада в стратегической отрасли, отмечает основатель и управляющий партнер аудиторско-консалтинговой компании, кандидат экономических наук Алена Яковлева. По ее словам, ключевая задача государства в этой связи состоит в стимулировании спроса на коммерческий транспорт и электромобили через льготное кредитование, госзаказы в сфере такси и спецтехники и поддержку цепочек поставок компонентов. В противном случае, считает эксперт, «негативные последствия усилятся».

Падение спроса на машины, и особенно на грузовики, действительно связано прежде всего с высокими ставками по автокредитам и лизингу, а также замедлением инвестиционной активности, следует из оценки научного сотрудника НИЦ пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрия Евдокимова. В сегменте грузовиков на ситуацию дополнительно влияет насыщение автопарка и снижение спроса со стороны малого и среднего бизнеса и региональных подрядчиков, полагает он, характеризуя ситуацию как потенциально структурно кризисную, способную привести к повышенным производственным издержкам.

Автопроизводителям в этой ситуации грозит не только сокращение выручки, но и ослабление производственно-сбытовых цепочек, что особенно вероятно при длительном простое, полагает специалист. Что касается перехода на сокращенную рабочую неделю, размышляет Евдокимов, такая практика -- не редкость на российском рынке: она применялась в 2009-м, 2015-м и 2020-м годах, и это само по себе указывает на нестабильность отрасли.

Доцент РЭУ имени Плеханова Анатолий Колесников указывает, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ «произошел массовый возврат взятой в лизинг техники», а на складах наблюдается переизбыток ввезенных в 2024 году импортных грузовиков, превышающий 30 тысяч машин.

Продажи зарубежных авто снизились в России гораздо сильнее, чем в сегменте отечественных

По данным Минпромторга РФ, за январь -- июнь 2025 года в России продали около 607 тысяч новых автомобилей, на 28 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи грузовиков и автобусов сократились более чем вдвое -- на 54 процента, а легковых автомобилей — на 26 процентов.

На 26 % в 2025 году снизились продажи легковых автомобилей в России

При этом темпы сокращения числа сделок с отечественными авто оказались в четыре раза меньшими, чем в сегменте иномарок — 11 и 45 процентов соответственно.

Согласно статистике, которую приводит «Автостат», ввоз в Россию иностранных грузовиков, преимущественно китайских, упал за те же шесть месяцев примерно на 90 процентов — с 34 204 до 3559 новых автомобилей.

Ситуация на рынке зависит от множества факторов

Фактор уже упоминавшейся затоваренности российского авторынка, а также приведенная выше статистика не позволяют сделать однозначного вывода о том, что ситуация с продажами грузовиков и других отечественных авто напрямую связана с влиянием поставок из-за рубежа.

В условиях, когда из-за низкой доступности автокредитов и других текущих обстоятельств автомобиль, по словам некоторых экспертов, снова превращается не в средство передвижения, а в роскошь -- из-за недоступной стоимости, ситуацию вряд ли можно исправить одними ограничениями, пусть и связанными с объективными факторами, как в случае с введенным Росстандартом запретом продажи в РФ ряда грузовиков китайских марок.

В России запретили продажу некоторых марок китайских грузовиков 30 июля стало известно об отзыве одобрений типа транспортного средства (ОТТС), необходимых для продаж автомобилей на российском рынке, у ряда китайских грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, связанном с выявленными в ходе внеплановых выездных проверок нарушениями, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. К таким нарушениям, по данным Росстандарта, в частности, относятся несоответствия транспортных средств обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня производимого звука, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб, а также многочисленные документарные нарушения в части подтверждения устойчивости машин к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости, мест крепления ремней безопасности, установки ремней безопасности, сидений, их креплений, подголовников и в других вопросах.

Запасы, которые «будут нависать над рынком еще долгий период времени», признают и в АвтоВАЗе. По словам главы компании, количество хранящихся на складах нераспроданных автомобилей составляет около 500 тысяч единиц. Автоэксперт Максим Кадаков тем временем отмечает, что имеющихся объемов «хватит почти до конца года, ну или около того», поэтому и на стоимость машин будет влиять не замедление темпов производства, а другие факторы.