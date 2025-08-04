Супергерой с недостатками: владельцы про китайский кроссовер Haval Dargo

Для тех, кто не в курсе — Haval Dargo это кроссовер длиной 4620 мм и с поперечной компоновкой силового агрегата. Единственная доступная связка — двухлитровая «турбочетверка» мощностью 192 л.с. и семиступенчатый преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Привод передний или полный. Ну а на вопрос, каково жить с Dargo поведали владельцы на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Dargo не хватает звёзд с неба, но лучше, чем полагают скептики. «Достойный автомобиль на этом этапе.

Пробег — чуть больше 10т.км. с момента покупки в марте. Сделано ТО-0 на 3т. и ТО-1 на 10т. Авто прошёл проверку поездкой из СПб в Крым и обратно. Никаких замечаний нет. Достаточно комфортный в дальней дороге. Хорошо держит трассу, запаса мощности и динамики на обгонах хватает. Коробка подстраивается под стиль езды. Расход топлива по трассе — 8-9 л/100км. Шумоизоляция не премиум, но не напрягает. Кто ездил на Outlander-ах — примерно то же самое. По электронике — иногда слетает время в часах при долгой стоянке, но быстро восстанавливается при движении. Ассистенты работают хорошо, проблем не обнаружил», - сообщил STANISLAV.

Stnuke в целом доволен, но отмечает некоторые «косячки»: «Приобрел автомобиль (Haval Dargo Tech plus 2.0 4WD) у официального дилера в июне 2024 года. Автомобилем доволен, неплохо ведёт себя на трассе. Электронные фишки не мешают. Езжу в основном с дачи домой и по городу. Ассистентами парковки пользуюсь постоянно . Пользуюсь также проекционным дисплеем. Салон достаточно просторный, ноги ни во что не упираются. Люком почти не пользовался. Освещение у этого автомобиля по мне достойное, мультимедиа ( звук, связь с телефоном по Андроид авто) тоже.

© Haval

Особых нареканий нет, за исключением известных проблем с аккумулятором и соответствующим датчиком, возможно это связано с нечастой ездой. Недостатки: высокий расход топлива, неудобные пороги».

Игорь отъездил на Dargo год, намотал 18 тысяч километров со средним расходом топлива 12 литров (50/50 — трасса/город) и рассказал следующее: «Промежуточный вывод - автомобиль стоит своих денег. Отличный вид, резвый, комфортный, напичкан электроникой. Полностью закрывает все потребности. Нареканий нет, поломок нет. Недостатки есть. Всё же высоковат расход топлива, хотелось бы хотя бы на уровень Тигуана выйти, но в целом не критично и маловат багажник. На этом всё, минусов нет, но есть пожелания к улучшению. Нужны физические кнопки, всё время тыкать в экран не очень удобно, зашить сервис яндекса в планшет — иначе только через провод, побольше багажник. Самое интересное, что все эти пожелания Хавал учёл при разработке новой модели Н7 и вполне возможно, что следующий мой автомобиль будет именно этот. Но года через 3 не раньше».

Артемий называет Haval на редкость удачным китайским авто: «Долго искал среди китайского автопрома транспортное средство, пригодное для движения в условиях лёгкого бездорожья с пониманием что в основном оно таки будет двигаться по городскому асфальту. Одними из ключевых критериев была блокировка межколёсного дифференциала, клиренс, вместимость. Оказалось что блокировок в китае почти нет, только имитации, а если и встречаются то сугубо автоматические. И от попался он — Dargo. Прокатился на тестдрайве и понял — моё. Пока разбираюсь: кастомная прошивка, поперечины, подкрылки антикор, шумка, доп резинки, коврики, пороги. Годный авто, но не без косяков с салона: колодки и резинки дворников сразу ушли на выброс. Однако ожидаемо свою функцию дорожно-бездорожного движения выполняет, не скрипит и даже едет».

© Haval

Очень интересен подробный и обстоятельный отзыв Даниила, пересевшего на Dargo с Renault Duster. Букв будет много!

«Минусы. - Работа коробки. Изначально было неприятно, что нажимаешь на газ, выезжая со второстепенной дороги, а машина очень неторопливо разгоняется. Сейчас привык наверное. Меньше замечаю. - Бардачок маленький, без подсветки - внезапно — на УАЗ патриот лучше сделано двухсекционный подлокотник — с двумя рычажками. Здесь вытаскивать лоток, чтобы попасть в глубокое отделение — на ходу неудобно. Плюс глубокое отделение позиционируется как холодильник, но летом как-то не особо он холодил. - Климат на сенсорном экране — самый большой минус машины. Ехать по грунтовке и пытаться сделать холоднее\теплее это боль и страдание. - Подсветка в багажнике. Одна лампочка, едва светящая. Багажник конечно небольшой, но не настолько же. Видел на озоне доп свет, светодиодная полоса во весь проем, но пока только смотрел. - Отсутствие датчика заканчивающейся омывайки. - дворники так себе с завода. Но пока работают. - Отвратительный микрофон громкой связи. На дастере он был над головой водителя, здесь воткнули его в крепление зеркала заднего вида. Меня либо не слышно, либо надо говорить сильно громче. - Не хватает очёчника. На некоторых версиях он есть, у меня нет.

© Haval

Плюсы. - Сиденья удобные. После дастера, посидев в джулионе, с удовольствием сажусь - Шумоизоляция - качество звучания музыки. Но тут так и не разобрался с настройкой эквалайзера. Есть какой-то особый улучшатор, который на некоторых треках действительно улучшает звучание, на некоторых наоборот. - Проекция прям удобно. Не то что бы с лимитером и круизом надо часто смотреть на спидометр, но на проекции на него смотреть удобнее. - Наличие крупного экрана, на котором очень хорошо показывается Андроид Авто. - Очень хорошая и ожидаемо правильная работа электроники после глючного дастера. Блютус подключается моментально, всё, средний расход показывается за сутки (сброс после 4х часов неработающего двигателя) - поездка А. Поездка Б - сбрасывается только принудительно. - Открытие багажника ногой. Очень удобно всё-таки, когда идешь с двумя пакетами из магазина.

© Haval

Особенности. - Помощники удержания в полосе не особо впечатлили. Включаю если по скучной м11 с хорошей разметкой и без поворотов еду. Или если поездка долгая можно включить чтобы руль вибрировал, когда наезжаешь на разметку. Экстренное торможение при движении задним ходом пугает. Но не отключаю, мало ли. - Машина очень пугливая. Чуть что — мигает аварийкой, ой, сзади кто-то подкрадывается, ой, тормоз был нажат когда ехали по ямкам, паника-паника. Но не особо обращаешь на это внимания. - Круиз-контоль — это прекрасно. Особенно, когда в настройках выключаешь режим страха поворотов. С включенным режимом машина тормозит при мало мальском повороте, и делает это довольно неприятно. Можно, конечно, просто нажимать педаль газа, выключая на секунду круиз, но проще отключить совсем эту настройку. После этого круиз становится идеальным. Ложные срабатывания бывают только если после спуска начинается сразу подъем - машина слегка притормаживает. Или если перестраиваешься в повороте, а в соседней полосе едет машина. Единственное что не идеально —- камера видит машину впереди, которая сильно медленее или стоит ( показывает её на экране) но тормозит начинает не плавно а уже довольно близко. В итоге торможение получается не таким плавным, как я привык. Если скорости похожие (я еду 110, впередиидущая машина 90-100), то всё вообще идеально. Плюс можно регулировать расстояние до впередиедущей машины. - Но у адаптивного круиза, основанного на камере есть и минус. Яркое солнце надо горизонтом. Туман. Дождь. Круиз отказывается работать, хотя видимость глазами вполне достаточная. Но камера слепнет. Не хвататет третьей опции — тупенький круиз контроль, который просто будет держать заданную скорость».

© Haval

Вердикт следующий: «Как итог — за 9 месяцев ни разу не пожалел, что заменил дастер на дарго. Багажника хватает. Визуально машина нравится. Прикольно страшненький. Люк это шикарно. И летом, и зимой. камеры 360 хорошего качества. Задним пассажирам, которые иногда бывают теперь даже возможно ездить с каким-ни каким комфортом. Борды помещаются (если откинуть одно сиденье. Зеркала вообще прекрасны. Огромные, всё видно. Удобные места для бутылок в дверях. Литрушка минералки влезает идеально. не глючит электроника».