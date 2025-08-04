Honda обвинили в сокрытии брака двигателей для CR-V, Accord и Civic

Владельцы автомобилей Honda в США подали коллективный иск против японского автопроизводителя, обвиняя его в сокрытии дефектов турбомоторов для моделей CR-V, Accord и Civic, а также Acura RDX и TLX. Об этом сообщает Carscoops.

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«Согласно иску, некоторые 1,5-литровые и 2,0-литровые турбированные двигатели могут быть подвержены перегреву и повреждению прокладки головки блока цилиндров. Как и во многих коллективных исках, в иске утверждается, что Honda знала о проблеме, но не проинформировала потребителей», — отмечается в публикации.

Из-за прокладки головки блока, которая не выдерживает нагрузок и разрушается, в цилиндры двигателя попадает охлаждающая жидкость, что приводит к перебоям в работе мотора, смешиванию жидкости с маслом и последующему повышенному износу двигателя. Одна из пострадавших пожаловалась, что ремонт дефектного двигателя обошелся ей в $1,4 тыс., а через два месяца та же неисправность возникла вновь.

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