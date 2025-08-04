Как построили уникальный Mercedes G-класс с передней частью от W116

Проехать по фешенебельным районам любого крупного города в США или Европе — и почти наверняка вы встретите хотя бы один Mercedes-AMG G63. Однако сочетание «военного шика» и логотипа AMG привлекало внимание задолго до появления современных моделей.

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AMG занимается доработкой «Гелендвагенов» уже более 40 лет — ещё до того, как компанию поглотил Mercedes — и один из таких редких оригинальных экземпляров сейчас выставлен в одном американском музее.

Речь идёт о Mercedes-Benz 300 GD 1983 года, который стал частью выставки Totally Awesome, посвящённой автомобилям и культуре 1980-х и 1990-х годов в Музее Петерсена в Лос-Анджелесе.

Машина принадлежит коллекционерам из The Patina Collective (Флорида), заядлым поклонникам автомобилей Mercedes. Они случайно обнаружили этот уникальный G-класс около четырёх лет назад. Подобные экземпляры в 80-х обычно заказывали состоятельные клиенты с Ближнего Востока.

Однако этот конкретный автомобиль был сделан не для шейха из Дубая, а по заказу теннисиста Ивана Лендла, победителя турниров Большого шлема. Его имя до сих пор значится на табличке с VIN-кодом. Mercedes был одним из спонсоров теннисиста в 1980-х, и однажды во время визита на завод он увидел двухдверный кабриолет на базе G-класса.

Концепция ему понравилась, но он не оценил внешний вид и спросил, можно ли поставить на него переднюю часть от легкового Mercedes. Так автомобиль оказался у специалистов AMG: они установили передок от седана W116, обвес AMG, диски BBS, синие кожаные сиденья Recaro и подобрали нестандартный цвет кузова.

Лендл ездил на этом Гелендвагене около десяти лет, включая период жизни в Коннектикуте. Даже стандартные версии G-класса в то время были редкостью в США — официально Mercedes не поставлял эти машины. А модификация от AMG делала этот экземпляр и вовсе уникальным.

В отличие от современных G63, этот 300 GD от AMG создавался исключительно ради внешнего эффекта. Под капотом остался стандартный дизельный 3.0 на шесть цилиндров мощностью 88 л.с. и 172 Н·м крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется почти за 25 секунд...