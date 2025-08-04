На складах российских дилеров скопилось большое количество нераспроданной грузовой техники.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные логистических компаний ПЭК и «Транс Порт Терминал».

«На фоне высокого спроса в 2023—2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене 6—8 млн рублей — до 28% ниже исходной стоимости», — говорится в сообщении.

Агентство со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации (НАПИ) отмечает, что за шесть месяцев 2025 года продажи тягачей в России снизились на 70,3% в годовом выражении. Это, как указано, заставляет дистрибьюторов устанавливать цену ниже.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали задействовать в своих дипфейках популярных автоэкспертов или блогеров для обмана россиян при продаже автомобилей с пробегом.