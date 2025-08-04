В РФ идет обсуждение введения предельного срока службы автомобилей

В очередной раз в России поднимается идея установить законодательное ограничение срока эксплуатации автомобилей. На этот раз предлагается зафиксировать максимальный возраст легковушек на уровне 30 лет. По истечении этого срока владелец обязан будет либо утилизировать транспортное средство, либо пройти платную экспертизу для признания машины классической или раритетной.

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Инициатива не нова: ещё в 2013 году обсуждался семилетний предел для коммерческого транспорта. Позже тема вернулась в повестку на уровне Минпромторга и Госдумы, но нормативных решений не последовало. Сегодня внимание снова сосредоточено на возрастном цензе, тем более, что он уже фигурирует в актуальном ГОСТе, касающемся раритетных автомобилей.

Почему 30 лет - не решение?

Эксплуатационная пригодность автомобиля зависит не столько от возраста, сколько от его технического состояния, конструкции, пробега и условий обслуживания. Устанавливать единый возрастной предел для всего парка - решение спорное, считает эксперт "ЗР" Сергей Зиновьев. Тем более, что существует техрегламент, определяющий, в каком состоянии автомобилю нельзя находиться на дороге.

После отмены обязательного техосмотра для частных машин часть автопарка действительно стала опасной. Однако возвращение возрастной планки в качестве фильтра проблемы не решит - большинство машин просто не доживают до 30 лет. На вторичном рынке таких экземпляров всего 0,028% от общего объёма.

Иными словами, подобная мера затронет исключительно единичные случаи - часто это ухоженные, малопробежные автомобили с высокой культурной ценностью. Принудительная утилизация в этом случае может вызвать негативную реакцию и оказаться бессмысленной.

Мировой опыт

Техосмотр в большинстве стран сохраняется. В ЕС его проводят раз в два года, в Китае и Японии - с жёстким инструментальным контролем, в Австралии - только при смене владельца. В ряде американских штатов ТО отсутствует вовсе: там считают, что техническая неисправность крайне редко становится причиной ДТП.

Тем временем в России обязательный техосмотр сохранён только для коммерческого и общественного транспорта. На практике это означает, что изношенные машины, выработавшие ресурс в такси или доставке, продолжают использоваться в частном порядке без дополнительной проверки технического состояния.

Что делать?

Очевидно, что необходимо создать рабочую систему контроля технической пригодности автомобилей. Но фиксировать срок службы исключительно по возрасту - малоэффективно. Это не решит проблему стареющего автопарка и не повысит безопасность на дорогах. Напротив - может привести к уничтожению автомобилей, которые при должном обслуживании ещё пригодны к эксплуатации.

Ключ - не в ограничениях по годам, а в возвращении эффективного, прозрачного и независимого механизма технической оценки автомобилей. Именно это может стать реальным инструментом обновления автопарка, а не ещё одной формальной нормой.