В России быстрее всего продаются старые автомобили с пробегом

Большая часть автомобилей с пробегом продавались в первом полугодии за 32 дня - так за год медиана времени продажи выросла на 45%. При этом спрос на покупку упал на 11% за год, а средняя цена увеличилась на 10%. Еще год назад подержанный автомобиль в среднем продавался за 22 дня. Об этом "Российской газете" рассказали аналитики портала "Дром".

© Российская Газета

Автомобили с пробегом старше 20 лет продавали быстрее всего - за 24 дня, что в два раза больше, чем год назад. Спрос на них упал на 6%, а средняя цена выросла на 3% до 448 тыс. рублей. Машины старше 15 лет продавались за 30 дней. При этом спрос на них упал всего на 8%, а средняя стоимость выросла всего на 1% до 647 тыс. рублей.

"Среди популярных моделей возрастом 20+ мы видим японские Toyota Corolla и Toyota Mark II, а также модели Лада: 2110, 2107, и 2112. Среди 15-летних авто россияне чаще выбирали "Лада" "Приора", "Лада" 2114 "Самара" и Ford Focus", - отметил в разговоре с "РГ" аналитик автомобильного портала Дром Сергей Лагурёв.

Медиана времени продажи автомобилей с пробегом возрастом 11-15 лет и 3-5 лет возросла до 36 дней. У первых средняя стоимость выросла на 6% до 1 млн рублей, а спрос упал на 2%. В топ-5 популярных моделей вошли Лада Приора, Hyundai Solaris, Ford Focus, Лада Калина и Лада 2114 Самара. Во второй возрастной категории (3-5 лет) спрос упал на 39%, при снижении средней стоимости за год на 5% до 2,7 млн рублей. Среди популярных моделей самой дешёвой стала Лада Гранта - ее брали в среднем за 741 тыс. рублей, а самой дорогой Hyundai Creta - за 1,9 млн рублей. Кроме них в пятерке популярных Лада Веста, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Большая часть автомобилей с пробегом возрастом до двух лет продавались за 37 дней. При этом они показали максимальное снижение средней стоимости - на 28% за год до 2,9 млн рублей. В пятерке популярных моделей самым дорогим стал китайский Chery Tiggo 7 Pro Max - его покупают в среднем за 2 млн рублей. Также в топ-5 вошел Haval Jolion и отечественные модели линейки Лада: Гранта, Веста и Нива Легенд.

Дольше всего продавались автомобили возрастом от 6 до 10 лет - 38 дней. При этом спрос на них упал на 16%, а средняя цена выросла на 13% до 1,9 млн рублей. В пятерке популярных Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta и Volkswagen Polo.

Как отметил Сергей Лагурёв, покупатели при ограниченном бюджете подбирают автомобиль более тщательно, анализируя какой возраст автомобиля соответствует требованиям и бюджету.