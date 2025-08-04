Чем грозит покупка китайских автомобильных шин

В последние годы, после массового ухода зарубежных производителей шин с российского рынка, на отечественном рынке появилось значительное количество неизвестных ранее китайских покрышек.

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Разнообразие брендов и моделей позволило избежать дефицита резины, но уже через год эксплуатации владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с рядом проблем. Портал "Автовзгляд" подробно рассмотрел потенциальные риски, связанные с приобретением данной продукции.

На четвертый год использования продукции промышленности КНР были выявлены объективные недостатки, которые ранее оставались незамеченными. Анализ рынка показал, что некоторые модели попросту не соответствуют суровым условиям эксплуатации в нашей стране.

Многочисленные случаи подтверждают, что китайские шины не только требовательны к стилю вождения, но и чувствительны к условиям хранения. После одной зимы в гараже покрышки могут стать непригодными для использования. Мастера СТО отмечают, что на второй сезон они часто деформируются до такой степени, что балансировка становится невозможной. В результате скорость движения автомобиля не может превышать 40-50 км/ч.

Вместе с тем специалисты отмечают, что такая резина, в отличие от японских, корейских и отечественных аналогов, быстро теряет форму при длительном хранении в спущенном состоянии.

Поэтому перед тем, как покупать новую "обувь" для своего седана и хэтчбека, будет не лишним почитать отзывы в интернете, узнать мнение экспертов и изучить тестовые испытания, проводимые специальными лабораториями. Все эти пункты помогут сохранить семейный бюджет и приобрести хорошую и безопасную продукцию для машины.

Ранее "РГ" рассказывала о том, стоит ли покупать автомобили известных брендов из КНР.