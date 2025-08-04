Эксперт назвал пять самых надежных иномарок

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев тщательно проанализировал рынок и рассказал, какую машину с пробегом свыше 200-250 тысяч километров можно купить.

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Так, по мнению специалиста, одной из проверенных временем моделей является Nissan Tiida. У этой машины весьма надежные силовые агрегаты и коробки передач, способные пройти свыше 300 тысяч километров. Цены на авто стартуют с отметки в 550 тысяч рублей. Из основных недостатков - проблемы электрооборудования и материалы салона низкого качества.

Еще одной весьма удачной машиной эксперт называет Skoda Fabia второго поколения. Среди агрегатов Зиновьев советует останавливать свой выбор на моторах 1,4 и 1,6 литра, поскольку их ресурс свыше 400 тысяч километров. И "механика", и "автомат" весьма неприхотливы и спокойно проходят до 300 тысяч километров без ремонта. Главные минусы - маленький багажник, климатическая система и трапеция дворников.

В топ-5 надежных моделей специалист также отнес Opel Astra H с двигателем 1.8 и АКПП, Renault Megan и Fluence с силовой установкой 1,6 литра и МКПП, а также Ford Focus второго поколения с мотором 1,6 литра и механической трансмиссией.

В заключение Зиновьев подчеркнул, что найти экземпляр в идеальном состоянии по цене ниже 500-600 тысяч рублей будет сложно, но чуть выше этого бюджета можно купить автомобиль, который будет исправен и должным образом обслужен. Главное - провести тщательную диагностику в сервисном центре перед приобретением.

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