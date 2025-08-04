Кроссоверы Omoda стали доступнее для российских покупателей

Как стало известно редакции Quto, если прежде младшая модель Omoda C5 стоила 2 569 900 рублей, то теперь — 2 279 900. Нетрудно подсчитать, что российское представительство «поднебесной» компании предлагает клиентам сэкономить 290 000.

Флагманский кроссовер Omoda C7 также стал намного привлекательнее: если прежняя цена составляла 3 399 900, то актуальная стоимость снизилась до 3 109 900. Экономия — те же 290 000.

Напомним, что Omoda объявила начало продаж кроссовера C7 минувшей весной . На российском рынке будут доступны пять комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme.

Все Omoda C7 оснащены 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., с которым работает семиступенчатая роботизированная коробкой передач. Привод бывает передним или полным.

Между тем, Chery изменила цены на большинство популярных моделей. Это редакция Quto выяснила во время регулярного мониторинга российского рынка новых автомобилей.