Владельцы каких машин чаще всего копят штрафы

Аналитики сервиса «Автокод» провели исследование, по результатам которого были названы модели, владельцы которых накопили самое большое количество штрафов. Как говорится в документе, поступившем в редакцию Quto.ru, эксперты проверили 97 635 единиц техники, которые были проверены через сервис с января по июнь 2025 года.

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Так, самые большие долги по штрафам оказались у седана Toyota Camry — 42 984 рублей. Помимо этого, в тройку лидеров вошли корейцы Hyundai Solaris (39 866 рублей) и Kia Rio (38 742 рублей).

Помимо этого, в перечень моделей с наибольшей средней суммой штрафов вошли Mercedes-Benz E-Class (36 686 рублей), BMW 5-Series (36 475 рублей), Toyota Land Cruiser (27 336 рублей), BMW X5 (25 175 рублей), Skoda Octavia (23 252 рублей) и Ford Focus (21 411 рублей).

Эксперты напомнили, что при покупке автомобиля на вторичном рынке покупателям стоит обязательно проверять наличие неоплаченных штрафов, иначе транспортное средство невозможно будет поставить на учёт в ГИБДД.