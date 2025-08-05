Почему бюджетные автомобили из Китая взлетают в цене

По словам Колесникова, столь значительное удорожание обусловлено сложной и многоступенчатой цепочкой поставок, где на каждом этапе к базовой цене добавляются различные наценки и платежи. Изначальные 900 тысяч рублей – это лишь отправная точка, базовая стоимость автомобиля у китайского дилера или производителя, которая не включает в себя затраты на экспортные процедуры и налоги.

На территории Китая к этой сумме добавляются расходы экспортной компании, которая занимается поиском, проверкой и выкупом автомобиля, его доставкой до границы и оформлением необходимых документов. Об этом эксперт сообщил в беседе с изданием Южный Федеральный.

Основной удар по кошельку покупателя приходится на российскую границу, где в дело вступают таможенные пошлины, утилизационный сбор и НДС, размер которых зависит от возраста автомобиля и объема его двигателя. Именно на этом этапе происходит существенное увеличение цены, которое, по словам эксперта, может составлять львиную долю разницы между китайской и российской стоимостью автомобиля.

Далее следуют расходы на логистику по территории России, услуги таможенного брокера и прибыль импортера, который берет на себя риски, связанные с импортом, организацией предпродажной подготовки и гарантийным обслуживанием.

Эксперт также отметил, что высокие пошлины и утилизационный сбор, устанавливаемые государством, преследуют две цели: пополнение бюджета и защита отечественных автопроизводителей.

В результате, локально собранные автомобили, такие как Lada Vesta или китайские Haval и Chery, оказываются более привлекательными для покупателей, поскольку не подвергаются столь существенным наценкам.

Колесников прогнозирует, что в 2025 году на российском рынке снизится спрос на официально импортированные автомобили, вырастет популярность продукции отечественного производства и локально собранных иномарок, а также активизируются «серые» схемы ввоза автомобилей.

Напомним, ранее китайские автопроизводители опубликовали рейтинг надежности. Тем временем подержанные китайские машины стремительно дешевеют.