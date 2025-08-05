В РФ начались продажи "Чайки" с единственным за 50 лет владельцем

На продажу выставлена редкая "Чайка" с пробегом всего 7,4 тысячи километров - автомобиль принадлежал одному владельцу более 50 лет.

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На "Авто.ру" появилось уникальное предложение - седан ГАЗ-13 "Чайка" 1974 года с минимальным пробегом и оригинальными комплектующими. За всю свою историю автомобиль находился у единственного владельца и проехал всего 7400 километров. Продавец оценивает его в 13 миллионов рублей, уточняя, что машина находится в Азербайджане, а стоимость доставки в эту сумму не входит.

Седан оснащён 5,5-литровым V8 мощностью 195 лошадиных сил, задним приводом и трёхступенчатым "автоматом". Разгон до 100 км/ч занимает около 20 секунд, что типично для представительского автомобиля весом 2,1 тонны. В салоне - велюровые сиденья и кожаная отделка передней панели, выполненная в фирменном стиле ГАЗа 1970-х годов.

Стоит отметить, что на площадке представлены и другие экземпляры культовой модели. Так, "Чайка" 1962 года с пробегом чуть более 10 тысяч километров и полной реставрацией продаётся за 11,5 миллиона рублей. По словам владельца, этот автомобиль использовался для перевозки Эдуарда Шеварднадзе, главы Грузии в 1990-2000-х годах.

Самым дорогим предложением остаётся ГАЗ-13 1972 года с символическим пробегом 300 километров - за него просят 23 миллиона рублей. Машина заявлена в идеальном техническом состоянии и представляет собой практически музейный экспонат.

Спрос на коллекционные советские автомобили остаётся стабильно высоким: интерес к ним поддерживают не только автолюбители, но и коллекционеры, формирующие частные собрания и тематические экспозиции.