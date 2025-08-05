Когда инспекторы ГИБДД могут остановить машину

Эксперты назвали главные признаки, которые могут привлечь внимание инспекторов ГИБДД даже при отсутствии явных нарушений ПДД, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на издание Njcar.ru.

© Deita.ru

Загрязненный автомобиль, особенно если пыль покрывает номера, стекла или фары, может стать причиной остановки. Хотя за грязный кузов штрафа нет, инспектор имеет право проверить машину. Трещины на лобовом стекле, закрывающие обзор, также могут вызвать подозрения в причастности к ДТП.

Если номерной знак плохо закреплён или висит под углом, это выглядит подозрительно и может быть попыткой что-то скрыть.

Появление дыма или пара из выхлопной трубы, особенно летом, может указывать на возможные неисправности двигателя. Перегоревшие лампы освещения, как ближний свет, так и дневные ходовые огни – распространённая причиной остановки, так как движение с неисправным светом запрещено.

Также привлечёт внимание слишком громкий звук выхлопной системы, негабаритный груз, вмятины, царапины и следы ударов, нештатный тюнинг, установка ксенона или светодиодов.

Неравномерное движение автомобиля, резкие торможения или слишком медленная езда могут натолкнуть инспектора на мысль о проблемах с водителем или техническим состоянием машины. Даже незначительная проблема с колесом, например, спущенное, может стать поводом для остановки, чтобы предупредить водителя об опасности.

Громкая музыка или шум из салона могут побудить сотрудников ГИБДД остановиться для проверки состояния водителя. Также внимание могут привлечь плотная тонировка переднего или лобового стекла.