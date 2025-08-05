Какие кабриолеты чаще всего арендуют в РФ

Наступление тепла увеличивает интерес автомобилистов к кабриолетам. Эксперты сервиса «Авито Авто» рассказали Quto.ru, насколько аренда таких автомобилей была популярна во втором квартале 2025 года и какие варианты можно найти на платформе, пока летний сезон ещё продолжается.

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Аналитики отмечают впечатляющий рост предложения: количество объявлений об аренде кабриолетов увеличилось почти вдвое по сравнению с первым кварталом (на 94,5%). Лидерами по доступности для аренды стали автомобили марок Ford (25,7% от общего числа предложений), BMW (23,7%), Mercedes-Benz (11,0%), Chevrolet (9,7%) и Porsche (8,0%).

Среди конкретных моделей чаще всего в прокат предлагали легендарный Ford Mustang (25,3% предложений), BMW 4 серии (8,7%), Chevrolet Camaro (8,3%), BMW Z4 (5,6%) и BMW 3 серии (4,3%). Средняя стоимость суточной аренды кабриолета по всем предложениям составила 11 тысяч рублей.

Что касается спроса, то интерес пользователей к аренде кабриолетов с приходом тепла по-настоящему взлетел — в 3,6 раза за квартал. Наибольшее внимание арендаторов привлекли кабриолеты Ford (32,1% от общего интереса), BMW (28,7%), Mercedes-Benz (8,2%), Chevrolet (7,6%) и Porsche (6,1%).

В списке самых востребованных моделей уверенно лидировали Ford Mustang (31,4% интереса), BMW 4 серии (12,1%), BMW 3 серии (9,5%), Chevrolet Camaro (7,0%) и BMW Z4 (3,7%). Примечательно, что интерес именно к BMW 3 серии в кузове кабриолет вырос особенно сильно — в 5,6 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Эксперты связывают этот сезонный всплеск с совершенно закономерным желанием водителей насладиться поездками с открытым верхом в комфортную погоду. Традиционно наибольший спрос фиксируется в регионах, популярных у туристов и обладающих благоприятным климатом для кабриолетов: Краснодарском крае, Москве, Крыму, Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Платформа предлагает широкий выбор таких автомобилей на любой вкус. Например, можно арендовать белоснежный Ford Mustang 2018 года выпуска всего за 12 тысяч рублей в сутки (чуть выше среднего показателя) или ощутить элегантность серебристого родстера Porsche 718 Boxster 2018 года за 30 тысяч в сутки. Довольно бюджетным предложением является посуточная аренда BMW Z4 2023 года выпуска — всего 6 тысяч рублей.